È al calor bianco lo scontro tra componenti del Partito Repubblicano Italiano. Dopo la decisione della consociazione forlivese di formare il gruppo consiliare ‘Pri-Lega’ e la decisione del direttivo regionale di deferire la stessa alla segreteria nazionale con la richiesta di commissariamento, arriva ora l’attacco del segretario della Lega Romagna, l’onorevole Jacopo Morrone, al segretario regionale del Pri. "Eugenio Fusignani sta perdendo credibilità come segretario regionale del glorioso Pri ogni volta che apre bocca – esordisce Morrone in una nota stampa –. La sua caratteristica predominante è cambiare opinione a seconda del momentaneo interesse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caso Pri, Morrone (Lega): "Libertà ad allenze locali"

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