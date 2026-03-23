Cascina tragedia al seggio | come muore una 87enne dopo il voto

Va a votare per il referendum sulla giustizia e muore subito dopo: tragedia a Cascina, in provincia di Pisa, dove a perdere la vita è stato un uomo di 87 anni. La tragedia è avvenuta davanti alla scuola che ospita il seggio nella mattinata di oggi, lunedì 23 marzo. L'anziano era uscito dal seggio 33, allestito nell'istituto elementare della frazione di Musigliano, quando ha accusato un malore e si è accasciato a terra privo di sensi. L'uomo è stato immediatamente soccorso dai carabinieri della stazione di Pontedera che si trovavano al seggio per le operazioni di vigilanza. Poi è arrivato, tempestivamente, anche il personale sanitario del 118, che ha cercato di rianimarlo ma invano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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