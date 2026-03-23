Casa Turese da sabato c’è ‘Carte Magiche’ | Sintesi di un percorso trentennale

Tempo di lettura: 3 minuti Sabato 28 marzo 2026, alle ore 17.00, la galleria Casa Turese arte contemporanea apre le porte a Carte Magiche, un’ampia esposizione collettiva che celebra la potenza espressiva della carta attraverso le opere di venti protagonisti della scena artistica nazionale e internazionale, spaziando da lavori realizzati dagli anni Novanta fino ad altri di più recente produzione. Sotto la guida critica di Maria Letizia Paiato, la mostra esplora la carta non più come supporto transitorio, ma come campo di battaglia e di poesia, concentrando l’attenzione verso brillanti “maestri del segno” che hanno saputo infondere nel foglio un’energia cromatica e gestuale sorprendente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Aggiornamenti e contenuti dedicati a Casa Turese

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