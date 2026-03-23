Casa prefabbricata al posto delle ville abusive | fermato il clan che minacciò la famiglia di Gualtieri

Il clan Komarov prova a rientrare a Rocca Cencia, ma i carabinieri fermano il camion con la struttura. Intervento dopo le segnalazioni dei residenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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