Cartisia Somma | Nessun aiuto da Luca Varone per Mare Fuori con Manuele Velo solo amicizia

L’interprete di Sharon in Mare Fuori 6 rompe il silenzio a Fanpage.it sui rumors che la vedono vicina ai colleghi di set: dalla smentita sull’approdo nel cast grazie al fidanzato Luca Varone alle scene passionali con Manuele Velo: “Ci siamo messi a nostro agio a vicenda”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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