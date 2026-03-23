Cartisia Somma in Mare Fuori | Papà Sebastiano si girava nelle mie scene di sesso Luca Varone? Fondamentale

Figlia d’arte di Sebastiano Somma e Morgana Forcella, Cartisia Somma debutta in Mare Fuori 6 nel ruolo di Sharon. A Fanpage.it racconta l'impatto con il cast, il rapporto con i genitori attori e sul legame con Luca Varone: "Ritrovarci sullo stesso set è stata una fortunata coincidenza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Cartisia Somma chi è? Biografia, età, altezza, genitori, carriera, fidanzato, Instagram e vita privataCartisia Somma, classe 2005, è una delle nuove promesse della televisione italiana. Figlia degli attori Sebastiano Somma e Morgana Forcella, sta conquistando il pubblico grazie al suo debutto nella se ... spettegolando.it

''Spregiudicata e senza scrupoli'': Cartisia Somma, figlia di Sebastiano, è Sharon in Mare Fuori 6''Spregiudicata e senza scrupoli'': Cartisia Somma, figlia di Sebastiano, è Sharon nella serie cult Mare Fuori 6 ... gossip.it

Cartisia Somma, classe 2005, è una delle nuove promesse della televisione italiana. Figlia degli attori Sebastiano Somma e Morgana Forcella, sta conquistando il pubblico grazie al suo debutto nella serie di successo #MareFuori facebook