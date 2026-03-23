BARI 0 CARRARESE 3 BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Pucino (75’ Cavuoti), Odenthal, Cistana; Dickmann (61’ Pagano), Maggiore, Artioli (70’ Traoré), Dorval; Esteves (70’ Piscopo), Rao (75’ Cuni); Moncini. A disp. Pissardo, Nikolaou, Stabile, Manè, Braünoder, Bellomo, Gytkjaer. All. Longo. CARRARESE (3-5-1-1): Bleve; Calabrese, Oliana, Illanes (46’ Imperiale); Zanon (68’ Bouah), Parlanti, Zuelli (82’ Lordkipanidze), Hasa, Rouhi (56’ Belloni); Rubino (46’ Finotto); Abiuso. A disp. Fiorillo, Garofani, Ruggeri, Melegoni, Distefano, Torregrossa, Sekulov. All. Calabro. Arbitro: Perenzoni di Rovereto; assistenti Galimberti e Rinaldi; quarto ufficiale Turrini; var Prontera; avar Rutella. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carrarese Gli azzurri sbancano il San Nicola. Rouhi, Abiuso e Bouah affondano il Bari

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