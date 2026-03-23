carpi vantaggio sciupato in un girone

I numeri degli ultimi 4 mesi sono impietosi e ora anche la classifica fa paura, perché in 32 giornate il Carpi non è mai stato così vicino alla zona playout, ora distante 3 punti con all’orizzonte il turno di riposo forzato che potrebbe far avvicinare ancora le squadre che inseguono. Una situazione francamente impensabile dopo che lo scorso 30 novembre la rovesciata di Pietra nel recupero della gara di Pontedera, esattamente un girone fa, aveva lanciato la squadra biancorossa al 4° posto. Forse allora quella squadra costruita per la salvezza con il budget più basso del girone stava andando oltre ogni limite, ma nessuno, nemmeno il peggiore dei pessimisti, avrebbe pensato che nelle successive 17 giornate i biancorossi avrebbero vinto una sola volta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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