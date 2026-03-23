Caro carburanti prime sanzioni Il gasolio è ancora troppo salato Multe per omissioni nei prezzi

Firenze, 23 marzo 2026 – Dopo quattro giorni di calo, sempre con il contagocce, il listino prezzi del gasolio è tornato a imbizzarrirsi. Il diesel resta ancora a livello record e continua a pesare sulle spalle della filiera produttiva, oltre che sui privati cittadini. Per capirsi: se il self in alcuni impianti cittadini si è attestato sotto la soglia horror dei 2 euro al litro (il più basso ieri a Firenze era a 1,914 euro al litro) al servito i prezzi restano ancora in grado di far sbiancare. Con punte di 2,309 euro al litro. La situazione è monitorata attentamente dalle Fiamme Gialle che, stanno mettendo in atto le misure straordinarie di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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