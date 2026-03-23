“ Contro di me diventano tutti Federer “. Così si era espresso a Indian Wells il n.1 del mondo, Carlos Alcaraz, dopo la vittoria in tre set contro il francese Arthur Rinderknech. Una frase detta anche col sorriso, che però non nascondeva uno stato d’animo di frustrazione sul fatto che, a detta dell’iberico, le prestazioni dei suoi avversari contro di lui siano state sempre al di sopra dello standard normale per il vantaggio psicologico del confronto. La questione si lega alle aspettative. Da Alcaraz ci si aspetta sempre la vittoria, mentre da un Rinderknech il fatto anche di perdere contro il n.1 ATP può rientrare nella normalità delle cose. Un aspetto che, a quanto pare, Carlitos fatica a gestire perché nella sconfitta di ieri a Miami contro l’americano Sebastian Korda questo tema è riemerso con una certa insistenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlos Alcaraz frustrato: “Korda oltre il suo reale valore. Tutti così contro di me: devo accettarlo”

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