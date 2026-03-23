Carlo Verdone e la paura di perdere l' uso delle gambe prima dell' intervento alle anche non ce la facevo più
Carlo Verdone ha avuto paura di perdere l’uso delle gambe prima dell’intervento chirurgico alle anche a cui si è sottoposto. A rivelarlo è stato lo stesso attore e regista, ospite di Mara Venier a Domenica In. Verdone ha raccontato: “Non ne potevo più del dolore, era diventato insopportabile”. Carlo Verdone e il racconto sull'operazione alle anche Come sta Carlo Verdone Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno Carlo Verdone e il racconto sull’operazione alle anche Carlo Verdone, intervistato da Mara Venier a Domenica In nella puntata di domenica 22 marzo, ha parlato dell’operazione alle anche a cui si è sottoposto. L’attore e regista ha detto: “Ho conosciuto questo luminare dei luminari, gli ho detto: ‘Mi consegno a lei. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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