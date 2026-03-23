Carlo Verdone ha avuto paura di perdere l’uso delle gambe prima dell’intervento chirurgico alle anche a cui si è sottoposto. A rivelarlo è stato lo stesso attore e regista, ospite di Mara Venier a Domenica In. Verdone ha raccontato: “Non ne potevo più del dolore, era diventato insopportabile”. Carlo Verdone e il racconto sull'operazione alle anche Come sta Carlo Verdone Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno Carlo Verdone e il racconto sull’operazione alle anche Carlo Verdone, intervistato da Mara Venier a Domenica In nella puntata di domenica 22 marzo, ha parlato dell’operazione alle anche a cui si è sottoposto. L’attore e regista ha detto: “Ho conosciuto questo luminare dei luminari, gli ho detto: ‘Mi consegno a lei. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Carlo Verdone e la paura di perdere l'uso delle gambe prima dell'intervento alle anche, "non ce la facevo più"

Articoli correlati

“Mi hanno staccato e riattaccato le anche. Non ne potevo più del dolore”: parla Carlo Verdone. Poi la battuta a Mara Venier: “Eri in minigonna con delle gambe perfette”A “Domenica In” è stato ospite Carlo Verdone per una intervista a tutto tondo sulla sua carriera, per ricordare l’amica e collega scomparsa Eleonora...

Usa sparachiodi contro la madre a Torino, "non ce la facevo più": donna di 65 anni gravissimaUn agricoltore 40enne residente a Caselle, in provincia di Torino, ha usato una sparachiodi contro la madre, poi ha chiamato il 112 confessando la...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Carlo Verdone

Discussioni sull' argomento Carlo Verdone show a Domenica In, dall'operazione alla battuta a Mara Venier sulla minigonna; Che Tempo Che Fa | Intervista Carlo Verdone | Video; Mi hanno staccato e riattaccato le anche. Non ne potevo più del dolore: parla Carlo Verdone. Poi la battuta a Mara Venier: Eri in minigonna con delle gambe perfette; Verdone dottore: Quel cretino che prendeva una 'pillola blu' al giorno e mi è svenuto sul set.

Tra una risata e un ricordo che punge, l’ospitata di Carlo Verdone a Domenica In alterna leggerezza e momenti più intensi, senza mai perdere ritmo. facebook

Carlo Verdone: “Bebe Vio non sa che per due volte stavo per metterla sotto!” #CTCF x.com