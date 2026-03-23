Il noto regista e attore Carlo Verdone è tornato a far parlare di sé durante una recente e toccante ospitata nel salotto televisivo di Domenica In. In un clima di grande confidenza e affetto reciproco con la conduttrice Mara Venier, l’artista romano ha deciso di aprire il proprio cuore al pubblico, affrontando temi che spaziano dalla carriera cinematografica fino ai momenti più bui legati alla sua salute fisica. La conversazione ha offerto uno spaccato inedito sulla resilienza di un uomo che, nonostante il successo e la fama, ha dovuto combattere battaglie silenziose contro un malessere fisico diventato col tempo del tutto insostenibile. L’incontro fortuito a Saint-Vincent. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Carlo Verdone, come sta dopo l’intervento: “Dolore atroce e insopportabile”

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Una selezione di notizie su Carlo Verdone

Temi più discussi: Carlo Verdone a Domenica In, il dolore atroce e l’operazione: Sono tornato a camminare; Carlo Verdone show a Domenica In, dall'operazione alla battuta a Mara Venier sulla minigonna; Che Tempo Che Fa | Intervista Carlo Verdone | Video; Mi hanno staccato e riattaccato le anche. Non ne potevo più del dolore: parla Carlo Verdone. Poi la battuta a Mara Venier: Eri in minigonna con delle gambe perfette.

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