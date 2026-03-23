L’incontro tenutosi alla Camera dei Deputati tra i Carc e il Movimento 5 Stelle segna una svolta cruciale nella scena politica italiana, rivelando l’intenzione esplicita di attuare un cambiamento di regime. I rappresentanti del gruppo extraparlamentare hanno chiarito che la presenza non mirava a semplici rivendicazioni, ma costituiva un passo concreto verso un nuovo ordine sociale, definendo apertamente l’obiettivo come regime change. Questa dinamica politica si inserisce in un contesto più ampio dove il partito dei Carc, tornato sotto i riflettori mediatici grazie alle mobilitazioni di piazza, punta a rendere il Paese ingovernabile per cacciare il Governo Meloni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carc e M5s: l’alleanza per il cambio di regime

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