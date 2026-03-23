Prato, 23 marzo 2026 – Era piuttosto prevedibile ed è puntualmente accaduto. Prima del fischio d’avvio del match di ieri fra Prato e San Donato Tavarnelle, i tifosi della Curva Ferrovia Matteo Ventisette hanno fatto sentire la propria voce dopo gli eventi di venerdì, che hanno portato al mancato ampliamento della capienza del Lungobisenzio, con la società biancazzurra decisa a rinunciare - a causa delle nuove prescrizioni - al via libera provvisorio concesso dalla Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. A differenza di quanto avvenuto una settimana prima, stavolta la protesta non è andata in scena fuori dalla struttura, bensì all’interno di esso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Capienza del Lungobisenzio, scoppia la protesta della curva. Striscioni e cori sul “paradosso”

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