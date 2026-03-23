Calciomercato Juve: come varierebbe con e senza Champions. Il doppio piano, Spalletti detta la linea Rinnovo Spalletti: è cambiato qualcosa dopo il pareggio col Sassuolo? Cosa filtra sul futuro Spalletti come Tudor? Numeri a confronto, spunta Delneri. E sotto accusa finisce il mercato di Comolli Di Carlo post Juventus Next Gen Gubbio: «Ci lascia l’amaro in bocca questo pareggio ma se li lasci giocare hanno qualità.» Brambilla post Juventus Next Gen Gubbio: «Per noi la partita non è mai finita, questi ragazzi non mollano mai. Puczka ha voglia e testa giusta» Pagelle Juventus Next Gen Gubbio: Puczka da 9 gol in stagione, Guerra eterno, scossa Oboavwoduo dalla panchina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Capello: «Juve, i vertici non hanno le idee chiare. E Yildiz col Sassuolo non si è preso la responsabilità»

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