Capelli grigi e ultra moderni | il caso di Carolina di Monaco al Ballo della Rosa

Capelli spaziali. Quelli di Carolina di Monaco a 69 anni, al Galaxy Rose Ball (il Ballo della Rosa 2026) lo sono senz’altro. Ed è bene prendere appunti per chi ha capelli grigi con meches e naturali. La principessa monegasca, con il sorriso e il fascino che la distingue, ha mostrato a tutto il mondo come si può avere un hairlook ultra moderno a quasi 70 anni. Merito del taglio, rinnovato. E della piega leggermente wet. E di altri dettagli che hanno reso il sorriso di Carolina di Monaco ancora più splendente. Carolina di Monaco oggi: il caso felice dei suoi capelli grigi e lunghi. Felicità. Il Ballo della Rosa è un’occasione d’oro per esserlo. E la Principessa di Hannover, presidente della Fondazione Principessa Grace, lo è più di tutti gli altri ospiti e partecipanti. 🔗 Leggi su Amica.it

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