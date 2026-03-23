MANFREDONIA - Il sistema di emergenza-urgenza del 118 sta attraversando una grave crisi, vittima di cattiva gestione e promesse mai mantenute. La situazione è particolarmente critica a Manfredonia, dove sempre più spesso le ambulanze viaggiano senza infermieri a bordo. Il soccorso viene affidato ai soli autisti e soccorritori che, pur preparati, non sono autorizzati a eseguire manovre sanitarie avanzate. Per compensare questa grave lacuna, si è costretti a chiamare mezzi medicalizzati dai comuni vicini, causando ritardi inaccettabili in situazioni dove ogni minuto è vitale. Ormai i 118 di Manfredonia - Monte Sant'angelo - Mattinata e Zapponeta, sono accomunati dalle necessità ed eventuali mancanze di un centro di primo soccorso, ricadono sulle altre realtà territoriali, un territorio vasto che può contare di personale e mezzi scarni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Caos nel 118: Manfredonia senza infermieri, promesse disattese, fondi mal gestiti e cittadini a rischio

Articoli correlati

Emergenza 118 nel comprensorio jonico-etneo, Vasta: "A rischio la salute dei cittadini"Il sindaco di Riposto, Davide Vasta, esprime "forte preoccupazione e netta contrarietà" rispetto alla decisione della Regione Siciliana, comunicata...

Pediatria San Paolo a rischio chiusura, gli infermieri: "Fico mantenga le promesse elettorali"Una lettera del sindacato infermieri Nursing Up, e indirizzata al presidente della Regione Campania Roberto Fico, ai consiglieri regionali, al...