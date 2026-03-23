"Non è condivisibile la tesi secondo cui non sussisterebbe alcuna occupazione di spazio pubblico; altresì non condivisibile l’argomento secondo cui l’applicazione della componente del canone relativa all’occupazione del soprassuolo pubblico presuppone che ne sia precluso o limitato l’uso da parte della collettività. Nel caso di specie, l’occupazione rilevante è quella dello spazio sovrastante il suolo pubblico; occupazione che, come ben emerge, può ben giustificare l’imposizione del canone". Con questa motivazione, il giudice del Tribunale civile Sebastiano Zerbone ha rigettato il ricorso presentato da Salt e Concessioni del Tirreno contro... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Canone sui viadotti autostradali. Cdt e Salt battute in tribunale

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