Un nome quasi identico, una sola lettera di differenza, e una battaglia legale che mette di fronte due mondi opposti: l’alta moda e l’editoria indipendente. Da una parte Condé Nast, gigante dell’editoria e proprietario di Vogue; dall’altra Dogue, una piccola rivista dedicata alla moda per cani. Quello che poteva sembrare un semplice gioco di parole si è trasformato in un caso giudiziario complesso, con accuse di violazione del marchio e danno d’immagine. Tutto ruota attorno a una questione centrale: la possibilità che il pubblico possa confondere due marchi. Condé Nast sostiene che Dogue sia stato progettato appositamente per richiamare Vogue, sia nel nome sia nel logo, creando un’associazione indebita tra due prodotti editoriali completamente diversi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Cani in copertina come modelle: Vogue fa causa alla rivista “Dogue” e il web si divide

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