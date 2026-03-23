Cane e coltello contro ragazzo | 3 giovani rinviati a giudizio

Da ilrestodelcarlino.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fermo, 23 marzo 2026 – Prima la discussione, poi l’acceso confronto e infine l’aggressione armato di coltello e con un cane di grosse dimensioni. Per questo motivo, a conclusione delle indagini, un 20enne marocchino, un 23enne fermano e un 21enne, anche lui di origini magrebine, sono stati rinviati a vario titolo per lesioni personali aggravate, minacce e porto abusivo di arma da taglio. Un 19enne ferito durante la colluttazione. Il violento episodio si era verificato nel pomeriggio in via Rossini, poco distante dal bar Primavera, e ad avere la peggio era stato un 19enne fermano che, dopo essere stato ferito, era stato trasportato al pronto soccorso di Fermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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