Campionati regionali assoluti di scherma

Weekend di grande scherma: in pedana 600 atleti per il Regionale assolutoSarà un fine settimana all’insegna della grande scherma quello in programma a Lonato del Garda (Bs), dove sabato e domenica la Società Libertas Scherma Salò organizza il Campionato Regionale Assoluto alle tre armi.Sulle pedane si sfideranno circa 600 atleti, tra fioretto, spada e sciabola, sia maschile che femminile. Attesi anche alcuni tra i nomi più competitivi del panorama regionale e nazionale, a conferma dell’importanza della manifestazione.La competizione rappresenta uno degli appuntamenti più rilevanti della stagione schermistica lombarda e porterà sul territorio un alto livello tecnico e agonistico, oltre a un significativo afflusso di pubblico, tecnici e accompagnatori. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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