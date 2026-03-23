camminare per la prevenzione in trecento per sensibilizzare

Tanto entusiasmo, a confermare la sensibilità della città nella scelta di schierarsi vicina alle donne operate al seno e alle loro famiglie. L’altra mattina 300 cittadini hanno scelto di non mancare all’appuntamento con la 9a edizione di Camminandos, manifestazione - promossa da Csi, Andos e LyondellBasell - che unisce benessere, salute e aggregazione. Un vero clima di festa ha accompagnato l’intera iniziativa, tra sorrisi, partecipazione e voglia di stare insieme per una causa importante. CamminAndos si è confermata non solo come un evento dedicato al benessere e alla salute, ma anche come un’occasione di aggregazione capace di unire persone di tutte le età. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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