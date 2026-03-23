Camera di Commercio eletti i quattro vicepresidenti | con Carrà Ciccioni Giovanardi e Sartoretti si completa la squadra di Santarella

Da novaratoday.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta camerale ha nominato lunedì i vertici dell'ente per il prossimo quinquennio. Giovanardi sarà vicepresidente vicario. I neoeletti rappresentano agricoltura, artigianato, industria e turismo delle quattro province. Si completa la governance della Camera di Commercio. Lunedì 23 marzo, in occasione della riunione della Giunta camerale, sono stati eletti i quattro vicepresidenti che affiancheranno il presidente Angelo Santarella per i prossimi cinque anni: Paolo Carrà, Alessandro Ciccioni, Michele Giovanardi e Massimo Sartoretti. A Giovanardi è stato inoltre attribuito il ruolo di vicepresidente vicario. «Con la nomina dei... 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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