Camera di Commercio eletti i quattro vicepresidenti | con Carrà Ciccioni Giovanardi e Sartoretti si completa la squadra di Santarella

La Giunta camerale ha nominato lunedì i vertici dell'ente per il prossimo quinquennio. Giovanardi sarà vicepresidente vicario. I neoeletti rappresentano agricoltura, artigianato, industria e turismo delle quattro province. Si completa la governance della Camera di Commercio. Lunedì 23 marzo, in occasione della riunione della Giunta camerale, sono stati eletti i quattro vicepresidenti che affiancheranno il presidente Angelo Santarella per i prossimi cinque anni: Paolo Carrà, Alessandro Ciccioni, Michele Giovanardi e Massimo Sartoretti. A Giovanardi è stato inoltre attribuito il ruolo di vicepresidente vicario. «Con la nomina dei... 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Articoli correlati

Angelo Santarella è il nuovo presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto PiemonteA eleggere il presidente è stato il nuovo Consiglio camerale, formato da 33 componenti, che si è insediato venerdì 27 febbraio "Accolgo questo...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Camera di Commercio eletti i quattro...

Temi più discussi: Camera di Commercio, eletti i sette componenti della Giunta; Camera di Commercio, eletta la nuova giunta: da chi è composta; Invernizzi confermato presidente degli alpini di Lecco; Separazione delle carriere e nuovo assetto del Csm: le ragioni del No.

Camera di Commercio, eletti i vice presidentiSaranno Paolo Carrà, Alessandro Ciccioni, Michele Giovanardi e Massimo Sartoretti ad affiancare il presidente Angelo Santarella ... infovercelli24.it

Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, eletta la nuova Giunta: nove componenti accanto al presidente SantarellaPer il territorio del quadrante del Piemonte nord-orientale prende forma la nuova squadra di governo della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. Nella giornata di lunedì 16 marzo, il nuo ... valsesianotizie.it

Concorso Camera di Commercio Torino Funzionari 2026 - 6 posti per laureati facebook

Export e filiera agroalimentare. La Camera di commercio del Molise promuove tre webinar dedicati alle imprese del settore per approfondire strumenti e opportunità di accesso ai mercati esteri. Iscriviti dalla sezione "Eventi" del sito camerale. x.com