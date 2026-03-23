Bologna, 23 marzo 2026 – Ci sarà anche un rossoblù a Coverciano per preparare la sfida dei play-off mondiali contro l’Irlanda del Nord, in programma giovedì 26 marzo a Bergamo: il CT Gennaro Gattuso ha infatti convocato Nicolò Cambiaghi, inizialmente escluso dal listone ma poi inserito proprio questa mattina dopo l’indisponibilità di Federico Chiesa. L’ala del Liverpool è stata giudicata non disponibile dallo staff medico azzurro e quindi ha lasciato il ritiro. Al suo posto proprio l’estero offensivo del Bologna che aveva esordito in Nazionale maggiore il 14 ottobre 2025 contro Israele a Udine. Vincenzo Italiano dovrà così fare a meno del... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cambiaghi convocato dall’Italia: sostituirà Federico Chiesa (indisponibile) nella semifinale play off che vale il Mondiale

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