Tante discipline olimpiche invernali hanno già chiuso i battenti, andando sostanzialmente in letargo per diversi mesi in attesa della prossima stagione agonistica internazionale, ma la settimana che va da lunedì 23 a domenica 29 marzo si preannuncia comunque abbastanza interessante e ricca di appuntamenti significativi non solo per gli sport della neve ma anche per quelli del ghiaccio. La O2 Arena di Praga ospita a partire dal 25 marzo i Campionati Mondiali di pattinaggio di figura, in cui saranno presenti alcune stelle globali e anche qualche big azzurro tra cui Daniel Grassl, mentre negli Stati Uniti d’America prenderà il via nel weekend... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario sport invernali 23-29 marzo: orari, programma, tv, streaming

Articoli correlati

Calendario sport invernali 2-8 marzo: orari, programma, tv, streamingSi preannuncia una prima settimana di marzo piuttosto intensa per gli sport invernali, con la bellezza di 40 gare di Coppa del Mondo distribuite tra...

Calendario sport invernali 16-22 marzo: orari, programma, tv, streamingLa stagione degli sport invernali è ormai agli sgoccioli, ma c’è ancora tanta carne al fuoco nella settimana 16-22 marzo con la bellezza di 36 gare...

Contenuti e approfondimenti su Calendario sport

Temi più discussi: Calendario sport invernali 16-22 marzo: orari, programma, tv, streaming; Quando gli sport invernali (in primavera…) oggi: orari domenica 22 marzo, tv, programma, streaming; 15km Partenza in linea - Uomini Video correlati: Live Biathlon Aggiornamenti; Quando gli sport invernali (in primavera…) oggi: orari sabato 21 marzo, tv, programma, streaming.

Quando gli sport invernali (in primavera…) oggi: orari domenica 22 marzo, tv, programma, streamingOggi, domenica 22 marzo, saranno di scena diversi sport invernali: si concluderanno le gare delle tappe di Coppa del Mondo per il biathlon, lo sci di ... oasport.it

Coppe del Mondo e Mondiali nel ricco calendario sportivo del 21 marzoI Mondiali femminili di curling a Calgary riprendono alle 17:00 con i playoff, trasmessi su The Curling Channel. Alle 17:05, il salto con gli sci maschile HS240 da Vikersund sarà disponibile in ... it.blastingnews.com

Polisportiva Valdumentina, il calendario 2026 tra sport e appuntamenti a Dumenza - x.com

“Un anno di sport” a Monte Sant’Angelo, presentato il calendario annuale degli appuntamenti sportivi facebook