Calcio Terza categoria Quercegrossa-Serre spettacolo e gol Petroio al tappeto

Da sport.quotidiano.net 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel girone A di Arezzo, già dominato da uno straordinario Monticchiello, siamo ai rush conclusivo per la griglia playoff. Il Petroio subisce il 2-0 nella trasferta di Sant’Albino. I termali padroni di casa si impongono grazie alla doppietta di Barbi. Il Montallese dal canto suo ha ottenuto il 3-0 casalingo proprio a spese del Monticchiello. Affermazione rotonda per merito delle firme di Chifor e Marelli, quest’ultimo capace di siglare una doppietta. Il Chiusi 2018 dal canto suo ha osservato il turno di riposo. Nel girone B sempre del circondario senese aretino, è andata in scena l’ultima giornata con il Quercegrossa già in festa da domenica per il salto di categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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