Davanti ad un pubblico incredibile accorso allo stadio Berni di Badesse la Sangimignanese vince lo spareggio con l’Ancaiano conquistando la seconda. Le due formazioni, che avevano chiuso in testa a pari merito il girone senese di Terza si sono date battaglia in una finale tiratissima ed emozionante decisa da una rete dell’attaccante classe 2003 Macchi in avvio. Poi i neroverdi sono stati bravi a difendere il risultato dagli assalti della formazione di mister Nocciarelli che ci ha provato fino in fondo senza però successo. Per la Nuova Sangimignanese è un traguardo importante visto che la società è rinata dalle ceneri dell’esima crisi societaria la scorsa estate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio Terza categoria. La Sangimignanese supera l’Ancaiano e volta in Seconda. Decide Macchi

Articoli correlati

Calcio Terza categoria. Sangimignanese contro Ancaiano. Spareggio da urloGrande trepidazione nei tre gironi del campionato di terza categoria in cui militano squadre senesi: nello scorso fine settimana, infatti,...

Leggi anche: Calcio Terza categoria. Ancaiano e Meroni si frenano. Sangimignanese in fuga. Serre: poker servito! Impresa corsara del Quercegrossa

Una raccolta di contenuti su Calcio Terza

Temi più discussi: Terza categoria, la Castellettese festeggia la promozione; Calcio Terza Categoria – Ostiglia, scontro al vertice virtuale col Buscoldo; Scheda squadra Atletico Riano; CALCIO TERZA CATEGORIA/ RISULTATI E CLASSIFICA DELLA XX GIORNATA.

Calcio Terza categoria. Quercegrossa-Serre spettacolo e gol. Petroio al tappetoNel girone A di Arezzo, già dominato da uno straordinario Monticchiello, siamo aii l rush conclusivo per la griglia ... sport.quotidiano.net

Calcio, Seconda e Terza Categoria: alla Novese il derby contro la Possidiese, Concordia e Solarese ko, vincono Athletic Valli, Union Sg Sozzigalli e Baracca BeachNell'anticipo del sabato della ventitreesima giornata del Girone E di Seconda Categoria, il Limidi cade in casa contro il Reggiolo (0-1): decide il match una rete di Gozzi e la formazione solierese re ... sulpanaro.net

Ecco la #lineup11 scelta da mister Luperto per la gara contro SS Taranto Calcio, terza sfida stagionale contro gli ionici. #Rossoblù costretti a fare i conti, ancora una volta, con infermeria e squalifiche: fermati dl Giudice Sportivo Carrozzo e Tarantino, ai box facebook