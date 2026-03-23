Calcio Terza categoria La Sangimignanese supera l’Ancaiano e volta in Seconda Decide Macchi
Davanti ad un pubblico incredibile accorso allo stadio Berni di Badesse la Sangimignanese vince lo spareggio con l’Ancaiano conquistando la seconda. Le due formazioni, che avevano chiuso in testa a pari merito il girone senese di Terza si sono date battaglia in una finale tiratissima ed emozionante decisa da una rete dell’attaccante classe 2003 Macchi in avvio. Poi i neroverdi sono stati bravi a difendere il risultato dagli assalti della formazione di mister Nocciarelli che ci ha provato fino in fondo senza però successo. Per la Nuova Sangimignanese è un traguardo importante visto che la società è rinata dalle ceneri dell’esima crisi societaria la scorsa estate. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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