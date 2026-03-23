Calcio Nazionale Bastoni vede il rientro

Roma, 23 mar. (askanews) – Una buona notizia per il ct Gennaro Gattuso in vista della semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord. Dopo il forfait di Federico Chiesa e le condizioni non ottimali di Gianluca Scamacca, arrivano segnali incoraggianti da Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter ha svolto lavoro di corsa insieme a un preparatore atletico a Coverciano: la caviglia fa meno male e il dolore viene considerato gestibile. Una situazione che non garantisce ancora la presenza dal primo minuto nella sfida di Bergamo, ma che riapre uno spiraglio in vista della gara. Come già anticipato dallo stesso Gattuso, Bastoni è rientrato da ieri al lavoro per recuperare e i progressi odierni confermano che il percorso procede nella direzione giusta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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