Il tecnico del Calcio Napoli usufruisce di alcuni giorni di riposo programmati con la famiglia. A Castel Volturno assenti diversi giocatori impegnati con le rispettive nazionali tra qualificazioni mondiali e amichevoli. A guidare il gruppo rimasto a disposizione sarà il vice allenatore Cristian Stellini, incaricato di gestire il lavoro a Castel Volturno durante questa fase della stagione caratterizzata dagli impegni internazionali. Il periodo di pausa per Conte era stato pianificato in anticipo ed è stato approvato dal club. Il tecnico si concederà alcuni giorni di relax dopo la recente vittoria contro il Cagliari, in seguito alla quale erano stati concessi tre giorni di stop alla squadra. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Calcio Napoli senza 13 nazionali, squadra affidata a Stellini: Conte in pausa programmata

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