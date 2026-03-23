Calcio giovanile Alberto Caruso è il capocannoniere dell’under 15 Elite Sicilia

C’è un giovane talento del calcio siciliano che ha chiuso la stagione lasciando un segno forte e concreto: Alberto Caruso, atleta della Polisportiva Calcio Sicilia, ha vinto la classifica marcatori del campionato Giovanissimi Elite Under 15 Sicilia con 18 gol. Un risultato di grande rilievo, che racconta il percorso di crescita di un ragazzo capace di distinguersi per qualità tecniche, senso del gol, spirito di sacrificio e leadership. Non a caso, Alberto è anche capitano della sua squadra e componente della Rappresentativa Regionale Sicilia Lnd, ruoli che testimoniano non solo il valore calcistico, ma anche la personalità e la maturità mostrate dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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