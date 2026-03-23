Calcio Gattuso | Serve serenità Ho puntato sul gruppo

Roma, 23 mar. (askanews) – “Serenità” è la parola chiave. Gennaro Gattuso detta la linea alla vigilia della semifinale playoff mondiale contro l’Irlanda del Nord, tra gestione degli infortuni, scelte di gruppo e approccio mentale. “Non posso stordire i giocatori con dieci video al giorno. Devono sapere cosa fare, ma con leggerezza. Non sono degli scappati di casa: hanno vinto trofei, scudetti, un Europeo”. Sulla gestione degli uomini, il ct è netto: “Se capisco che qualcuno è titubante non posso forzare. I rapporti umani vengono prima. Se un giocatore non sta bene ed è convinto, è inutile insistere: rischieremmo solo infortuni”. Da qui anche la decisione condivisa con Federico Chiesa di lasciare il ritiro: “Si è presentato, ma aveva qualche problema. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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