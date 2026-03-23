Calcio Eccellenza | Perignano avanza Cenaia ferma la Lucchese
Pisa 23 marzo 2026 – La trentunesima giornata del campionato di Eccellenza Toscana mantiene il Fratres Perignano nei play-off per la D, vede il Cenaia ultimo fermare la capolista Lucchese, e registra ancora una sconfitta per il San Giuliano battuto a Cecina. Allo Stadio “Matteoli” il Fratres Perignano va sotto al 22’ a causa del gol di Belli per la Sestese, ma nella ripresa al 75’ Genovali sigla la rete del pareggio rossoblù. Con questo punto la squadra di mister Fanani conserva la quinta piazza play-off con quarantaquattro punti in classifica al pari del Belvedere ed a due punti dal Montespertoli quarto ma rispetto a queste due compagini potrà giocare una partita in più avendo già riposato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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