Calcio e filosofia | oltre i moduli il gioco come pensiero in movimento

Da lortica.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel calcio moderno, l’uso dei moduli numerici – 4-3-3, 3-5-2 e così via – rischia spesso di offrire una rappresentazione riduttiva e statica di uno sport che, per sua natura, è dinamico e in continua evoluzione. Limitarsi ai numeri significa semplificare eccessivamente un sistema complesso fatto di movimenti, relazioni e intuizioni. Per comprendere davvero il calcio, è necessario superare la rigidità degli schemi e avvicinarsi a una visione più ampia, quasi filosofica. Il gioco, infatti, vive nella continua presenza e assenza dei giocatori nei vari spazi del campo. Ogni posizione non è mai fissa, ma dipende da un intreccio di situazioni che coinvolgono compagni e avversari, vicini e lontani. 🔗 Leggi su Lortica.it

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