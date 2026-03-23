Calcio Dilettanti | Urbino Taccola retrocede Ponsacco trema
Pisa 23 marzo 2026 – La ventisettesima giornata del campionato di Promozione Toscana vede nel girone A la sconfitta dell’Urbino Taccola per 0 – 2 contro lo Jolo Calcio. Sconfitta che certifica la retrocessione del sodalizio ulivetese in Prima Categoria dopo tante stagioni da protagonista fra Eccellenza e Promozione. Questo il tabellino. Urbino Taccola: Malasoma, Fabbrini G. (89' Colombini), Galletti, Bellagamba, Simoncini (84' Andreotti), Cresci (65' Salvadori), Antoni, Pinna (81' Cerri), Cei (65' Tognetti An.), Viti, Igbineweka. A disposizione Cocozza, Tognetti Al., Castellacci, Guelfi D.. All. Giannini Jolo Calcio: Cuorvo, Melani, Drovandi, Massaro, Ferroni, Culo, Marchio (90' Cartia), Verdi (87' Sforzi), Tomberli (87' Lo Iacono), Robi G. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Articoli correlati
Calcio. Dilettanti: Mobilieri Ponsacco ed Urbino battutiPisa 26 gennaio 2026 – In Promozione turno negativo per le pisane: entrambe al tappetto e con lo stesso risultato.
Calcio. Dilettanti: Mobilieri Ponsacco inarrestabilePisa 12 gennaio 2026 – In Promozione nel girone A nuova sconfitta per l’Urbino Taccola.
Contenuti e approfondimenti su Urbino Taccola
Discussioni sull' argomento Calcio. Dilettanti: Mobilieri Ponsacco, terza sconfitta di fila; Eccellenza A. Nuovo rinforzo per la Massese!.
Calcio. Dilettanti: Urbino Taccola retrocede, Ponsacco tremaPisa 23 marzo 2026 – La ventisettesima giornata del campionato di Promozione Toscana vede nel girone A la sconfitta dell’Urbino Taccola per 0 – 2 contro lo Jolo Calcio. Sconfitta che certifica la retr ... lanazione.it
Calcio. Dilettanti: scalata Urbino TaccolaPisa 17 febbraio 2025 – L’ottava giornata del girone di ritorno nel campionato di Promozione ha visto il pareggio del San Giuliano sul campo della Valdinievole Montecatini e la vittoria importante ... lanazione.it
Febbraio 1983 | Torneo di Viareggio Pisa Sporting Club Fudbalski klub Partizan 0-1 Ad Uliveto Terme, sul campo dell'Urbino Taccola, la Primavera Neroazzurra perse di misura contro i pari età arrivati dai Balcani, in un girone che comprendeva anc facebook