Caccia alle uova nel giardino Accoramboni di Capranica

Sabato 28 marzo i bambini sono chiamati alla ricerca di ben cinquecento uova nascoste nel giardino di Capranica. La caccia alle uova inizia alle ore 10,30 ed è obbligatoria la prenotazione al 338.2015499. L'evento pasquale è pensato per i più piccoli ed è organizzato dal comune di Capranica, in collaborazione con i ragazzi che svolgono servizio civile universale e la pro loco. A tutti i piccoli partecipati è offerto un sacchetto di dolciumi in un clima di festa, allegria e divertimento. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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