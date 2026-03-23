Business care international award Italian icons-lighting up the world l’evento venerdì alla Camera
(Adnkronos) – Illuminiamo l'eccellenza nutriamo il futuro. Questo l'obiettivo della cerimonia di premiazione della VII edizione del Business care international award che si svolgerà venerdì 27 marzo alle ore 17.30 presso la Sala della Regina della Camera. Il Comitato del Premio presenta 'Italian icons-lighting up the world', l’esclusiva sezione dedicata a cinque brand italiane d'eccellenza. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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