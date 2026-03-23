Buon compleanno Silvano Agosti Serena Grandi Serena Verdirosi…

Buon compleanno Silvano Agosti, Serena Grandi, Osvaldo Napoli, Serena Verdirosi, Corinne Clery, Alain Elkann, Alessandro Scanziani, Josè Manuel Durao Barroso, Domenico di Carlo, Jonella Ligresti, Gianni Infantino, Riccardo Gissi, Giuseppe Sculli, Francesco Lodi, Andrea Dovizioso. Oggi 23 marzo compiono gli anni: Lido Mazzoni, ex calciatore Pavia; Vito Bernardis, ex calciatore Livorno; Anna Fendi, imprenditrice, stilista; Franco Rubartelli, fotografo, regista; Silvano Agosti, regista, sceneggiatore, produttore, montatore, direttore fotografia, scrittore, poeta; Bruno Bulgarelli, tenore; Luciano Buzzacchera, ex calciatore Torino, Catania.. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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