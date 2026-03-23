Brucia il sottotetto di un cascinale soccorsi a Treviglio

Le fiamme divampate lunedì mattina: non ci sarebbero feriti gravi, ma sul posto è stata inviata precauzionalmente anche l’ambulanza. In azione i vigili del fuoco Un incendio è divampato nel sottotetto di un cascinale lunedì mattina, 23 marzo, nella frazione delle Battaglie a Treviglio. Le fiamme, sviluppatesi per cause ancora in fase di accertamento, hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, prontamente giunti sul posto per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Secondo le prime informazioni, non si registrerebbero feriti gravi. A scopo precauzionale è stata comunque inviata anche un’ambulanza, rimasta sul posto durante le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Il sottotetto brucia, attimi di paura in paeseMancavano una manciata di minuti alle 16:30 di ieri, martedì 13 gennaio, quando nel Renon, in Alto Adige, si è verificato un incendio nel sottotetto...

Nella notte brucia il sottotetto di un'abitazione: allarme in strada Bassa NuovaNel corso della nottata tra lunedì 5 e martedì 6 gennaio è scoppiato un incendio nel sottotetto di un'abitazione in Strada Bassa Nuova a Parma.

Tutto quello che riguarda Brucia il sottotetto di un cascinale...

Temi più discussi: Carisolo, brucia il tetto di una casa. Evacuate tre famiglie; Grosso incendio (VIDEO), in fiamme il tetto di un edificio: massiccio intervento dei vigili del fuoco; Fiamme all'alba, brucia il tetto di una palazzina: evacuata una famiglia con tre minori a Vergiate; Roma, brucia il palazzo di 5 piani, vigile del fuoco (fuori servizio) salva i residenti: cosa è successo.

Brucia il sottotetto di un cascinale, soccorsi a TreviglioLe fiamme divampate lunedì mattina: non ci sarebbero feriti gravi, ma sul posto è stata inviata precauzionalmente anche l'ambulanza. In azione i vigili del fuoco ... bergamonews.it

Carisolo, brucia il tetto di una casa, evacuate alcune famiglieIncendio questa notte di un sottotetto e tetto di una casa a Carisolo. L'allarme dato alle 3.00. Intervenuto i vigili dle fuoco volontari di Carisolo, pinzolo, Madonna di Campiglio e i eprmanenti di T ... rainews.it

Una ferita che ancora oggi brucia nonostante la morte del padre nel 2021 a 56 anni. Lorenzo Fragola ricorda quant'è stato difficile il rapporto con suo padre, quando si doveva chiudere in camera a chiave o quando suo padre lo picchiava con la cintura chiude facebook

. @petergomezblog a #FrancescaMannocchi:"Abbiamo il Golfo che brucia, l'economia che avanza, #Trump ha sempre disprezzato la #Nato, ma gli ha chiesto aiuto. La Nato gli ha dato il due di picche. Allora è possibile dire di no a Trump" #LaConfessione x.com