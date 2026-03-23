All’ Hotel Hilton di Fiumicino, si è tenuta la cerimonia di consegna delle benemerenze Figc per l’Attività Giovanile e Scolastica della Lega Nazionale Dilettanti. Riconoscimenti assegnati a più di cinquecento dirigenti, tecnici e società provenienti da tutta Italia e premiati per l’attività svolta. All’interno dell’evento sono stati consegnati anche tre prestigiosi premi speciali nazionali, uno dei quali è andato al decano del Comitato Regionale Toscana Figc-Lnd, il dirigente fiorentino Vasco Brogi, una vita spesa per il calcio dilettanti e per il settore giovanile. Da ricordare che Vasco Brogi, nella sua lunga carriera iniziata a Tavarnuzze, è stato dirigente di società dal 1965 al 1990, mentre dal 1992 ad oggi ha ricoperto tutte le cariche all’interno del Comitato Regionale Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Brogi, una vita per il pallone. Omaggio al dirigente fiorentino

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