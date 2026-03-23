Brescia vittima di una truffa perde l’intero conto in banca | la Polizia Postale lo recupera in poche ore

Brescia, 23 marzo 2026 – Una truffa ai danni di una donna bresciana è stata sventata i n poche ore grazie all’intervento della Polizia Postale di Brescia e dei suoi investigatori, specializzati negli interventi nel settore informatico. La vittima, visibilmente agitata, nei giorni scorsi si è presentata negli uffici della Polizia Postale. Ha raccontato di aver ricevuto una telefonata che sembrava provenire dalla propria banca, con la richiesta di collegarsi al conto online per effettuare verifiche. Convinta di parlare con funzionari istituzionali a causa di un messaggio WhatsApp inviato da un contatto denominato Polizia Postale contenente la foto del direttore Ivano Gabrielli, la donna ha trasferito l’intero saldo del conto su un Iban indicato telefonicamente dai truffatori come sicuro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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