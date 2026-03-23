PONTIDA (Bergamo) Capostipiti della Lega come Giuseppe Leoni, uno dei fondatori. Pionieri che si chiamano Francesco Speroni, Mario Borghezio, Giancarlo Pagliarini, Roberto Castelli. La ricomparsa di Irene Pivetti. Anche la Lega di governo con Giancarlo Giorgetti e Roberto Calderoli. Ma a Pontida, nel giorno dei funerali di Umberto Bossi, a vincere è la Lega d’antan, per la presenza non solo di reduci gloriosi ma anche di gruppi di giovani. Verde, tanto verde nel piazzale davanti all’abbazia del monastero di San Giacomo, dove si celebra il rito funebre. Il verde di vecchie felpe che da tempo non lasciavano gli armadi. Quello delle t-shirt con... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bossi, Pontida saluta il “Capo“. I giovani e quelli della prima ora sul pratone cresce il nuovo patto: "Il tuo sogno è ancora vivo"

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Umberto Bossi, l’ultimo bagno di folla nella sua Pontida: piazza transennata per il funerale. Poi il corteo verso il pratonePontida (Bergamo) – C’è un progetto, un’idea, forse un sogno che non si sa se si potrà realizzare ma che molti accarezzano in queste ore.

Una selezione di notizie su Bossi Pontida saluta il Capo I giovani...

Temi più discussi: Tra lacrime e cori contro il tricolore, l'ultimo saluto di Pontida a Umberto Bossi; Bossi, folla di militanti a Pontida per il saluto al Senatur; Il ritorno di Bossi a Pontida. L’ultimo saluto al Senatùr sulle note del Va’ pensiero; Ai funerali di Bossi tornano slogan della 'prima' Lega.

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Funerali Bossi, Pontida saluta il fondatore della Lega tra applausi e tensioni. Contestazioni a SalviniFunerali Bossi tra nostalgia e polemiche: la piazza celebra il fondatore ma contesta duramente Salvini. Lega divisa sull'identità politica. mam-e.it

Migliaia a Pontida per Bossi, cori e fischi contro Salvini: “Noi traditi, bruci il tricolore” x.com

Cori e tensione a Pontida, al termine dei funerali di Umberto Bossi. All’uscita del feretro, una parte della folla ha intonato slogan come “Secessione”, “Roma ladrona, la Lega non perdona” e “Abbiamo un sogno nel cuore, bruciare il tricolore”. Il ministro dell’Eco facebook