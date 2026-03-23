Bossi Pontida saluta il Capo Giovani e quelli della prima ora sul pratone cresce il nuovo patto | Il tuo sogno è ancora vivo
PONTIDA (Bergamo) Capostipiti della Lega come Giuseppe Leoni, uno dei fondatori. Pionieri che si chiamano Francesco Speroni, Mario Borghezio, Giancarlo Pagliarini, Roberto Castelli. La ricomparsa di Irene Pivetti. Anche la Lega di governo con Giancarlo Giorgetti e Roberto Calderoli. Ma a Pontida, nel giorno dei funerali di Umberto Bossi, a vincere è la Lega d’antan, per la presenza non solo di reduci gloriosi ma anche di gruppi di giovani. Verde, tanto verde nel piazzale davanti all’abbazia del monastero di San Giacomo, dove si celebra il rito funebre. Il verde di vecchie felpe che da tempo non lasciavano gli armadi. Quello delle t-shirt con... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Migliaia a Pontida per Bossi, cori e fischi contro Salvini: “Noi traditi, bruci il tricolore” x.com
Cori e tensione a Pontida, al termine dei funerali di Umberto Bossi. All’uscita del feretro, una parte della folla ha intonato slogan come “Secessione”, “Roma ladrona, la Lega non perdona” e “Abbiamo un sogno nel cuore, bruciare il tricolore”. Il ministro dell’Eco facebook