Bossi l’ultima Pontida

PONTIDA (Bergamo) E per un giorno a Pontida, per i funerali di Umberto Bossi, vince la vecchia Lega. Per la presenza non solo di capostipiti come Giuseppe Leoni, uno dei fondatori, o di pionieri dell’epoca carbonara del movimento come Francesco Speroni, Mario Borghezio, Giancarlo Pagliarini, Roberto Castelli, ma anche di tanti giovani. Verde, molto verde, di felpe che da anni non lasciavano gli armadi, di t-shirt orgogliosamente indossate. Bandiere e stendardi con Soli delle Alpi, leoni di San Marco, biscioni milanesi, spade brandite da Alberto da Giussano. Gli orologi si fermano. Le lancette retrocedono. Lo scandire di "Bos-si, Bos-si", "Umberto-Umberto", "Secessione", "Padania libera" riporta ai più appassionati raduni sul prato di Pontida. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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I funerali di Umberto Bossi, a PontidaSabato da mezzogiorno si tengono i funerali di Umberto Bossi nel monastero di San Giacomo a Pontida, in provincia di Bergamo.

I funerali di Umberto Bossi domenica a PontidaSi terranno domenica 22 marzo a Pontida alle ore 12 i funerali di Umberto Bossi, il fondatore della Lega morto a 84 anni all’ospedale di Varese.

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Migliaia a Pontida per Bossi, cori e fischi contro Salvini: “Noi traditi, bruci il tricolore” x.com

Cori e tensione a Pontida, al termine dei funerali di Umberto Bossi. All’uscita del feretro, una parte della folla ha intonato slogan come “Secessione”, “Roma ladrona, la Lega non perdona” e “Abbiamo un sogno nel cuore, bruciare il tricolore”. Il ministro dell’Eco facebook