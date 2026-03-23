bonus elettrodomestici e bonus mobili non sono cumulabili rischio sanzioni e restituzione

Il 2026 si apre con una sfida normativa senza precedenti per i contribuenti italiani. Se da un lato il Governo ha messo in campo nuovi incentivi per la transizione ecologica, dall’altro ha eretto barriere invalicabili per impedire l’utilizzo distorto delle agevolazioni. Il punto di riferimento è il provvedimento 862342026 dell’Agenzia delle Entrate, che recepisce le direttive del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) per blindare il bonus elettrodomestici ed evitare sovrapposizioni pericolose con il bonus mobili. Non si tratta solo di una raccomandazione: il divieto di cumulo è un pilastro strutturale dell’agevolazione, confermato sia dalle Faq del Ministero che dal decreto attuativo del 3 settembre 2025. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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