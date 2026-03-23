Il bonus 200 euro torna al centro dell’attenzione fiscale nel 2026. Quella che inizialmente era stata una misura straordinaria contro il caro vita potrebbe ora trasformarsi in un problema per centinaia di migliaia di contribuenti. Secondo le ultime stime, infatti, circa 300.000 famiglie rischiano di dover restituire l’importo ricevuto, in sede di dichiarazione dei redditi tramite modello 730. Si tratta di una situazione che sta emergendo con sempre maggiore chiarezza proprio in questi mesi, in concomitanza con la nuova campagna fiscale. Il bonus 200 euro era stato introdotto come indennità una tantum per sostenere lavoratori e pensionati colpiti dall’aumento dei prezzi e dell’inflazione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Bonus 200 euro, molte famiglie devono restituirlo con il 730: chi è a rischio

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