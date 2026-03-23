Il termine coesione sociale ha smesso di essere una parola d’ordine edificante per diventare un concetto ambiguo e spesso cinico nel del 2026. L’attentato terroristico contro i fedeli ebrei a Bondi, avvenuto lo scorso dicembre durante le celebrazioni dell’Hanukah, ha trasformato questo argomento da mera retorica a problema urgente di sicurezza nazionale. La risposta istituzionale si sta concentrando sulla commissione reale per indagare la questione, ma il significato stesso della coesione sociale è in crisi: per alcuni significa consenso forzato o conformità, mentre per altri rappresenta la fiducia e l’appartenenza che sembrano fuori portata in un mondo caotico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bondi: l’attacco che ha fatto crollare la coesione sociale

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