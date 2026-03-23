Cesenatico, 23 marzo 2026 - Un residuato bellico di piccole dimensioni è stato rinvenuto sulla spiaggia di Levante vicino al ristorante Gambero Rosso. È accaduto domenica pomeriggio e sul posto sono intervenuti i militari dell’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico. Si tratta di una bomba a mano risalente alla seconda guerra mondiale, quindi a più di ottanta anni fa. L’area transennata e l’intervento degli artificieri. La Prefettura ha disposto di transennare l’area dove c’è l’oggetto, contattando il Comune, e si è attivata per far intervenire gli artificieri. Questi ultimi, una volta sul posto, decideranno come distruggere l’ordigno che è innocuo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bomba in spiaggia vicino al ristorante

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