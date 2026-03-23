Bologna boccia la riforma Nordio vince il No Il centrosinistra esulta

Dalle file Pd si rilancia: "La partita politica nazionale è aperta". Nel centrodestra locale prevale l'autocritica Bologna dice No. Con il 63,62% dei voti contrari alla riforma dell'ordinamento giurisdizionale - 345.308 preferenze contro le 197.450 del Sì (36,38%) - la provincia felsinea chiude lo scrutinio con un risultato netto e definitivo: tutte le 1.055 sezioni hanno votato, su 776.517 elettori si sono recati alle urne in 545.579, pari al 70,26%. Prima ancora del merito del voto, a fare notizia è la partecipazione. Il dato di affluenza nei comuni della provincia bolognese si attesta stabilmente oltre il 60%, con punte significative: Castenaso guida la classifica con il 74,04%, seguita da Granarolo dell'Emilia (73,23%), Zola Predosa (72,42%), Monte San Pietro (72,25%) e Sala Bolognese (72,29%). 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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