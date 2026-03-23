Bolivia-Suriname giovedì 26 marzo 2026 ore 23 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Grande occasione per entrambe

Giovedì 26 marzo 2026 alle 23:00 si sfidano Bolivia e Suriname in una partita valida per le qualificazioni ai Mondiali. Le formazioni sono state rese note e si attendono pronostici e quote scommesse. La partita rappresenta un’opportunità importante per entrambe le nazionali di ottenere punti pesanti nel cammino verso il torneo mondiale.

Bolivia e Suriname iniziano il percorso che potrebbe portare una delle due nazionali al prossimo Mondiale. Sarà una partita secca. In caso di parità, si disputeranno i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, si andrà ai calci di rigore. La vincitrice di questa sfida affronterà l’Iraq il 31 marzo nello stesso stadio per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bolivia-Suriname (giovedì 26 marzo 2026 ore 23:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Grande occasione per entrambe Articoli correlati Bolivia-Suriname (giovedì 26 marzo 2026 ore 23:00): formazioni, quote, pronostici. Grande occasione per entrambeBolivia e Suriname iniziano il percorso che potrebbe portare una delle due nazionali al prossimo Mondiale. Bolivia-Suriname (giovedì 26 marzo 2026 ore 23:00): formazioni, quote, pronosticiBolivia e Suriname iniziano il percorso che potrebbe portare una delle due nazionali al prossimo Mondiale. Contenuti utili per approfondire Bolivia Suriname giovedì 26 marzo 2026... Temi più discussi: Semifinali play-off Mondiali: preview Bolivia-Suriname; Pronostico Bolivia-Suriname: analisi e probabili formazioni 26/03/2026 Qualificazioni Mondiali; Mondiali 2026: le nazionali qualificate e il calendario degli spareggi; Sport in tv oggi (giovedì 26 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. Pronostico Bolivia-Suriname: senza alta quota rischiano grossoBolivia-Suriname è uno spareggi interzona di qualificazione al Mondiale e si gioca giovedì alle 23:00: formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it Le partite di oggi: il programma di giovedì 26 marzoTorna di prepotenza il calcio giocato nella giornata di oggi, giovedì 26 marzo 2026. Largo agli impegni di quelle nazionali che vanno a caccia. tuttomercatoweb.com Iniziano anche gli spareggi intercontinentali in Messico: la Bolivia alle 23 affronterà il Suriname. E i giocatori della Nazionale cantano e ballano insieme ai tifosi x.com L’IRAQ CERCA DI FARCELA IN MEZZO AI GUAI L’Iraq affronterà in Messico la vincente di Bolivia-Suriname per accedere ai mondiali Il Ct australiano Graham Arnold ha dovuto superare problemi immani per mettere insieme la squadra, con lo spazio aereo c facebook