Giovedì 26 marzo 2026 alle 23:00 si affrontano Bolivia e Suriname in una partita valida per le qualificazioni mondiali. Le due squadre cercano punti importanti per avvicinarsi all’obiettivo di partecipare al prossimo campionato del mondo. Sono state annunciate le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker, mentre i pronostici indicano un match aperto a diverse possibilità.

Bolivia e Suriname iniziano il percorso che potrebbe portare una delle due nazionali al prossimo Mondiale. Sarà una partita secca. In caso di parità, si disputeranno i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, si andrà ai calci di rigore. La vincitrice di questa sfida affronterà l’Iraq il 31 marzo nello stesso stadio per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bolivia-Suriname (giovedì 26 marzo 2026 ore 23:00): formazioni, quote, pronostici. Grande occasione per entrambe

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